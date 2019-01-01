عقد اجتماع مفتوح حول ليبيا بباريس الاثنين المقبل

تعقد فرنسا بعد غدًا، اجتماع غير رسمي مفتوح لوزراء الداخلية والخارجية الأوروبيين؛ لبحث الوضع الليبي ومعاينة إشكالية الهجرة عبر البحر المتوسط.



ويحتدم الجدل حاليًا على الصعيد الأوروبي بشأن موقف الصراع في ليبيا، التي يخشى الدبلوماسيون بشكل أكثر إلحاحًا هذه الأيام من تأثير تداعياته على الشق المتعلق بالهجرة.



وقال مسؤول أوروبي في بروكسل إن الخشية ستبقى حول مسوَّدة اتفاقية «مخطط موقت» لإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، التي اقترحتها فرنسا وألمانيا، ورفضتها إيطاليا ومالطا في هلسنكي الخميس الماضي، وما إذا كانت ستعود إلى الطاولة مع بعض التعديل، في الاجتماع الذي دعت إليه حكومة باريس بعد غدٍ الإثنين.



ويشارك في الاجتماع أيضًا المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، الذي يضغط منذ فترة للوصول إلى نقطة تحول في هذه القضية الحساسة، حسب صحيفة الوسط الليبية.



