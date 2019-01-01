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عالم

رابطة الدوري الانجليزي: تقنية حكم الفيديو المساعد ستثير جدلا

السبت 20/يوليه/2019 - 10:25 م
جريدة الدستور
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قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي المؤقت لرابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن تقنية حكم الفيديو المساعد ستثير جدلا دون شك عند ظهورها لأول مرة في دوري الأضواء الموسم المقبل مشيرا إلى أن أي أخطاء سيتم تلافيها في المستقبل.

وتم اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد في العديد من البطولات الكبيرة بما في ذلك كأس العالم ودوري أبطال أوروبا في الأشهرالاخيرة لكن هذه التقنية قوبلت بردود فعل متباينة من اللاعبين والمدربين إضافة للجماهير المحبطة.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) دافع عن تقنية حكم الفيديو قائلا إن نسبة الدقة في قراراتها وصلت إلى 98 في المئة في مباريات دور المجموعات بكأس العالم للسيدات التي اقيمت في فرنسا
مؤخرا.

وقال ماسترز في الصين خلال الكأس الآسيوية للدوري الممتاز "ليس لدي شك في أنها ستسبب بعض الجدل لأنها تتعلق بالقرارات الكبيرة ونحن مستعدون لذلك، لكننا ندشن لشيء جديد في الدوري الممتاز وإذا ما كانت هذه التقنية بحاجة لتنقيح أو تحسين أو تعديل فإننا سننظر في الأمر عندما تحين اللحظة لذلك،دعونا نترك الفرصة لتطبيق التقنية في البداية وأن نبقي عقولنا متفتحة بشأن ما اذا كانت تعمل بشكل جيد ام لا".

ورجح ماسترز أن تحدث الكثير من التوقفات خلال مباريات بالدوري الممتاز بسبب لجوء حكام الساحة لمراجعة اللقطات التلفزيونية.

وقال "الجماهير تريد أن ترى أخطاء واضحة وجلية يتم تغييرها وتصحيحها. لكنهم لا يريدون ان يروا الدوري الانجليزي الممتاز أو الكرة الانجليزية تتوقف أو يتغير ايقاع مبارياتها".

وتستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد في بطولات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا مثل دوري الدرجة الأولى في ألمانيا وإسبانيا إضافة لكأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة الاندية الانجليزية.

وسينطلق الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز يوم 9 أغسطس المقبل.
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