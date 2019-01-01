الباز يكشف كيف أسس وزير الأوقاف للمواجهة الفكرية ضد خصوم الوطن

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أسس في خطبته بعنوان "النفاق والمنافقون"، للمواجهة الفكرية مع خصوم الوطن من الجماعات الإرهابية، وما ترتكبه طوال الوقت من أعمال إجرامية تستهدف إسقاط الوطن.

وأوضح الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، في 6 نقاط كيف أسس وزير الأوقاف للمواجهة الفكرية من الناحية الدينية.

النقطة الأولى ، كما أشار إليها الباز، في خطبة وزير الأوقاف، أن المنافقين والمنافقات أولياء بعض، عندما تجتمع مصالحهم يجتمع أقصى اليمين مع أقصى اليسار، وهو ما يظهر جليًا في التحالف مع الإخوان أقصى اليمين، وناصريين وشيوعيين ويساريين، وهم أقصى اليسار، فتنطبق عليهم الآية.

النقطة الثانية ، استدلال وزير الأوقاف بالآية "هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا"، في وصف المنافقين، وقال الباز: "هكذا فعل إعلام الإخوان يشككون الناس في جدوى الإصلاح الاقتصادي، ويركزون على الأزمات لينفروا الناس من الأحوال، ومبدأهم "افقروهم ليتركوا الدولة ويتحولوا معنا، وهو نفس معنى الآية".

النقطة الثالثة التي تحدث عنها وزير الأوقاف، ووقف عندها الباز، هي عاقبة الخيانة والخائن، أن الخوف يقتلهم كل يوم، واستشهد بقول الله "يحسبون كل صيحة عليهم".

وأوضح الباز، أن هذا ينطبق تماما عليهم، كاشفًا أن الإخوان يعيشون في رعب دائم، خاصة بعد القبض على الأجير هشام عبدالله في تركيا، وفشل كل مساعي الإخوان في الإفراج عنه، فضلًا عن مطالبة زعيم المعارضة التركية كمال أوغلو، أردوغان بالتخلي عن الإخوان، وهو ما يزيد الإخوان رعبًا من أن يرضخ أردوغان للمعارضة، ففي النهاية هو رجل برجماتي تهمه مصلحته فقط.

النقطة الرابعة، التي ذكرها وزير الأوقاف في خطبته، وأشار إليها الباز في "90 دقيقة"، هي سقوط الدول بسبب خيانات بعض أبنائها، وتأكيده أن خيانة الأوطان خيانة للنفس، وأن الدول ما سقطت إلا بخيانات بعض أبنائها، وشراء ذمم ونفوس، وأناس باعوا ذممهم للشيطان.

وأكد الباز، أن الجيوش الواضحة المعركة فيها شرف، لكن الأزمة في أبناء الوطن الذين يخونوا وطنهم.

النقطة الخامسة ، التي حذر منها وزير الأوقاف، هي استماع البعض لإعلام الإخوان رغم معرفتهم بأنهم العدو، وهم ينطبق عليهم قول الله "وفيكم سماعون لهم"، وقال الباز: "أجراء ألقوا بأنفسهم في حضن الإخوان، ورغم ذلك الناس بتسمع وتصدق، إذا كنت تعرف أن هذا عدوك فلماذا تسمع منه؟ وتردد كلامه؟ وهو يريد أن يخضعك ويخضع بلدك؟".