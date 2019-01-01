حفظ التحقيقات بحريق منزل سكني بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية حفظ التحقيقات بحريق منزل سكني مكون من 3 طوابق بمنطقة المرج، وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهه جنائية.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن السبب الرئيسي في حريق المنزل هو ماس كهربائي، وكانت بداية الواقعة عندما تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق منزل سكني مكون من 3 طوابق في منطقة المرج، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.

