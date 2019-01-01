السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

تكنولوجيا

الكمبيوتر وألعاب الفيديو لحماية كبار السن من النسيان

السبت 20/يوليه/2019 - 10:09 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
توصّل باحثون إلى أن استخدام كبار السن للكمبيوتر وألعاب الفيديو يقلل من خطر الخرف وتراجع القدرات المعرفية، وأنه لا يقل أهمية لصحة الدماغ عن الانخراط في تفاعلات اجتماعية، وتتعرّض خلايا الدماغ لتغيرات مع التقدم في العُمر، ولا يؤثر التراجع الخفيف والمتوسط للقدرات المعرفية على أداء المهام اليومية بدرجة كبيرة، لكنه يمهّد لمزيد من التراجع قد تنتج معه إعاقة ذهنية.

وبحسب الدراسة التي أجريت تحت إشراف الجمعية الأمريكية للأمراض العصبية ونُشرت نتائجها في دوريتها "نيورولوجي"، يؤدي التراجع المتوسط للقدرات المعرفية إلى ضعف الذاكرة والنسيان وصعوبة اتخاذ قرارات بسيطة، وتفيد التقارير بأن 16 مليون شخص أمريكي لديهم تراجع في القدرات المعرفية.

ووجدت الدراسة أن استخدام الكمبيوتر وألعاب الفيديو في منتصف العمر وما بعده يقلل خطر الإصابة بضعف الذاكرة وتراجع قدرات الدماغ.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب فى "البريميرليج"

منذ أقل من ساعتين

ميسي يتحرك خطوة لإنقاذ مسيرته من السيناريو الكارثي

منذ حوالي 12 ساعة

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الوادي الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

القوى العاملة تشهد أول اتفاقية لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

ads

الصور

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

محمد الباز: "الإخوان في رعب لأن أردوغان هيسلمهم" (فيديو)

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

ستوديو

من داخل منزل الزوجية.. أحمد فهمي ضيف رامي رضوان في "8 الصبح" (صور)

تعرف على أبرز اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي

عبد الله مباشر: هناك تواصل لإعادة حق المواطن المعتدى عليه في رومانيا

خاص بالفيديو.. دموع الفرحة تسيطر على أبطال سينما مصر

ads

رياضة

منتخب الكرة الشاطئية يخسر أمام عمان في نهائي بطولة نيوم

2.5 مليار ريال دعم للأندية السعودية

ريال مدريد يرحب ببيع رودريجيز لغريمه

أتلتيكو مدريد يتعاقد مع أفضل حارسة في كأس العالم

الرئيس نيوز

ترحيل 300 حاج مصري من السعودية إلى مطار القاهرة

الجندي: مفاوضات "قحت" و"الجبهة الثورية".. إما الوفاق أو الطلاق

"طلبة" لوفد محلية النواب: حل أزمة المياه خلال الصيف بمطروح

أول تعليق من "الطيران المدني" حول وقف رحلات الخطوط البريطانية للقاهرة

منوعات

الباحث محمد أسامة يحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد بتقدير امتياز

وفاة عامل نتيجة الإفراط فى تناول مشروبات الطاقة

نجم سينما صيني يتعرض لمحاولة قتل (فيديو)

مدير "روسكوسموس" يهنئ نظيره الأمريكي بالذكرى الـ 50 لهبوط أول إنسان على سطح القمر

كشكول

غدًا.. 9548 طالب أولى ثانوي يمتحنون الدور الثاني في اللغة العربية

غدا.. انطلاق ماراثون تنسيق ثانوية 2019.. والجامعات تستعد بأحدث الأجهزة والمعامل

جامعة عين شمس تستعد للتنسيق الإلكتروني بـ 14 معمل حاسب آلي

وفاة أحد أوائل شهادة الثانوية الأزهرية غرقًا فى بحر الإسماعيلية

إسلام سياسي

الحكومة اليمنية تتهم الحوثي بمنع الراغبين للحج

حفتر يدعو شباب طرابلس للاشتراك في معركة تحريرها من الإرهابيين

الأرجنتين تدرج "حزب الله" على قائمة الإرهاب

داعشية بريطانية سابقة تحارب التطرف الإسلامي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

"الشيخ حسنى بين رواية أصلان وفيلم عبدالسيد" فى ندوة بالإسكندرية

وطن مسنود على التراتيل

افتتاح فعاليات "استراتيجية الأمن القومي" بقصور الثقافة

الهامش

صفحتنا ع الفيس بوك