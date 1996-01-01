تعرف على تاريخ التعاون العسكري الأمريكي الخليجي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على استضافة قوات أمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وسبق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضي نشر واشنطن قوات في المملكة للدفاع عن المصالح الأمريكية في مواجهة تهديدات ناشئة جدية بمنطقة الخليج العربي.



وترصد "الدستور" أبرز علاقات التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي:



1- بدأت الولايات المتحدة في التواجد عسكريا بقوات مسلحة في منطقة الخليج العربي عقب الغزو العراقي للكويت ودعوة دول الخليج لها للمشاركة في صد العدوان العراقي على الكويت عام 1991.



2- كثفت الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في الخليج العربي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ثم غزو العراق عام 2003، وكانت قطر مركز هذا الانتشار وأوت القوات الأمريكية في المنطقة، ثم زادت واشنطن وجودها العسكري بتشكيل التحالف الدولي ضد داعش عام 2014 لمواجهة التنظيم الإرهابي الذي انطلق في العراق وسوريا، واتخذت بعض القوات الأمريكية من دول الخليج نقاط تجمع وانطلاق لها.



3- أنهت السعودية الوجود العسكري الأمريكي في المملكة منذ أبريل 2003، بعد الغزو الأمريكي للعراق في مارس 2003، وانتقلت القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية من قاعدة الأمير سلطان الجوية إلى قاعدة العديد القطرية، وبقي عدد محدود من الأمريكيين في إطار مهام التدريب والتعاون بين البلدين، ولم تعود قوات أمريكية إلى المملكة إلا هذا الشهر.



4 – خلافا للسعودية أبقت باقي دول الخليج قواعد عسكرية لأمريكا لدعم العلاقات العسكرية بين البلدين، فالإمارات تستضيف 4 قواعد بحرية في موانئ زايد وجبل علي ودبي والفجيرة لأغراض الدعم اللوجيستي، بموجب اتفاق بين البلدين عام 1994.



5 – إلى جانب الإمارات وقعت البحرين عام 1991 اتفاقية للتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة منحتها الحق في التموضع المُسبق لمعداتها وعتادها على أراضي المملكة، وتعد مقر الاسطول الخامس الأمريكي، ويوجد نحو 3 آلاف عسكري أمريكي في قاعدة الجفير، وتشمل عملياته معظم منطقة الشرق الأوسط حيث تشمل منطقة الخليج، وخليج عُمان، وبحر العرب، وخليج عدن، والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي.



6- تعتبر الكويت أكبر مضيف للقوات الأمريكية في الخليج، بأكثر من 16 ألف عسكريًا، منذ الغزو العراقي داخل عدة قواعد مثل معسكر الدوحة وعريفجان وبيوري وفيرجينيا وعلي السالم وأحمد الجابر، أما سلطنة عمان تقدم تسهيلات للقوات الأمريكية عبر استخدام موانىء ومطارات السلطنة منذ عام 1980.



7- بالنسبة لقطر تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في الخارج وهي "العديد" التي شيّدتها قطر عام 1996، ويتمركز بها نحو 11 ألف عسكري، إلى جانب قاعدة "السيلية" وافتتحت عام 2000، وكانت وتستخدم مستودعا للمُعدات الأمريكية، واستخدمتها واشنطن في حربها على العراق عام 2003 والحرب ضد داعش.



8- وافقت بعض دول مجلس التعاون الخليجي في مايو 2019، على طلب أمريكي لإعادة انتشار قواته العسكرية في مياه الخليج العربي.