حبس 3 متهمين لشروعهم في قتل سمسار بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية حبس 3 متهمين لشروعهم في قتل سمسار لسرقته بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم عاصم م، أكرم ح، سميح ز عاطلين واعترفوا أمام النيابة بارتكابهم جريمة الشروع في قتل المجني عليه ن. ح سمسار لسرقة حقيبته وبها 60 ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المطرية بوصول سمسار به طعنه في الصدر وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من القبض على المتهمين وبحوزتهم أداة الجريمة وأرشدوا عن ما تبقي من المبلغ المسروق وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

