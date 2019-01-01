بعد رحلة علاجه.. استقبال حافل لشيخ الأزهر بمطار القاهرة (صور)

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين، استغرقت أكثر من أسبوعين، أجرى خلالها فحوصات طبية على العمود الفقري وعملية جراحية ناجحة في العين.



وكان في استقبال فضيلته فى مطار القاهرة وفدًا رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، من بينهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ودكتور إسماعيل الحداد، أمين عام المجلس الأعلى للأزهر، ومؤمن متولي، أمين عام جامعة الأزهر، ودغش محمد، مدير قطاع مكتب شيخ الأزهر، وأعضاء المكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر.