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10 خطوات تجعلكِ تبدين أكثر شبابًا

السبت 20/يوليه/2019 - 10:00 م
جريدة الدستور
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الحفاظ على إطلالة شابة لا يرتبط فقط بالخضوع لعلاجات الطب التجميلي والتقنيّات الجراحيّة، ولكن يمكنكِ أن تبدي أصغر بعشر سنوات، من خلال اعتماد بعض الخطوات العمليّة الكفيلة بإخفاء التجاعيد الصغيرة، البقع، توسّع المسام وفقدان نضارة البشرة.

- الإطلالة الطبيعيّة تبقى الأفضل
تذكري دائمًا أن الإطلالة الطبيعيّة ستجعلكِ تبدين أكثر شبابًا، إن كنتِ في العشرين أو في الأربعين، ولذلك عليكِ باستعمال مستحضرات الماكياج بطريقة تبرز جمال وجهكِ ولا تخفي معالمه، فالإفراط في استعمال مستحضرات التبرّج، سيجعل إطلالتكِ متكلّفة، ويزيد عليها سنوات أنت بغنى عنها.

- حضّري بشرتكِ جيدًا
الإطلالة الشابة والمشرقة لا تتحقق من دون بشرة صحيّة، احرصي يوميًا على تنشيط الدورة الدمويّة في بشرتكِ، بحركات تدليك دائريّة تطبّقينها على مستوى الخدين، والجبين، ومحيط العينين.

ولا تنسي استعمال الكريم المرطّب، فالبشرة المرطّبة جيدًا تبدو دائمًا أكثر شبابًا، يمكنكِ أيضًا الاستعانة بمصْل مملّس للبشرة ومضاد للتجاعيد، قبل تطبيق كريم النهار.

- لا تهملي استعمال البرايمر
يُشكّل "البرايمر" مستحضرًا عجائبيًا لن تتمكني من الاستغناء عنه عند اكتشاف مفعوله الحقيقي، ويُطلق عليه أيضًا اسم "أساس الماكياج"، كونه يُطبّق قبل "الفاونديشن"، ويعمل على توحيد البشرة وإخفاء عيوبها من مسام متوسّعة، احمرار، وتجاعيد، كما أنه يسهم في الحفاظ على ثبات الماكياج، والجدير بالذكر أن هناك مستحضرات أساس خاصة بالجفنين، تساعد في الحفاظ على ثبات ظلال العينين لأطول فترة ممكنة.

- أضيفي لونًا إلى خديكِ
عندما تفقد بشرتكِ نضارتها بفعل الإجهاد وظروف الحياة، أعيدي إليها بعض اللون باستعمال ظلال خدين باللون الوردي، أو المشمشي، مما يضفي حيويةً وإشراقًا على إطلالتكِ.

- حدّدي حاجبيكِ
تذكري دائمًا أن الحاجبين المرسومين جيدًا يحددان الوجه، ويضفيان شبابًا على الإطلالة. استعيني بقلم خاص لتصحيح رسمة الحاجبين وتكثيفهما عند الحاجة، وستلاحظين أن نظراتكِ أصبحت أكثر سحرًا وشبابًا.

- تدرّبي على ماكياج العينين
يمكن لماكياج العينين أن يبقى طبيعيًا حتى عند تطبيق الظلال الدخانيّة، يكفي اختيار ظلال بتدرجات البني أو الرمادي المتوسط الحدّة.

ابدئي بتخطيط العينين بقلم كحل أسود، ثم قومي بتمويه هذا الخط بفرشاة رفيعة، وطبّقي الظلال الدخانية ثم موّهيها جيدًا لتجنّب إثقال النظرات بالماكياج.

- جرّبي الرموش المستعارة
تتمتع الرموش المستعارة بقدرة على إحياء النظرات، وجعلها تبدو أكثر سحرًا وشبابًا، وبعض الأنواع الجديدة من هذه الرموش قابلة لأن تطبقيها بنفسكِ بسهولة، أما إذا كنتِ تجدين صعوبة في هذا المجال، فلا تترددي في استعمال الماسكارا المكثّفة التي تعطي نتائج فعالة في مجال إبراز النظرات أيضًا.

- اعتمدي الألوان المشرقة لشفاهكِ
الأحمر القوي، البرتقالي، الفوشيا.. ألوان مشرقة تطبّق على الشفاه لتحيي كامل الإطلالة، يمكنكِ أيضًا اختيار الألوان الحياديّة العارية مع الاهتمام بتوحيد بشرتكِ وإخفاء عيوبها، ولكن تجنّبي الألوان الداكنة التي تضفي قساوة على قسمات الوجه، أما بالنسبة لصيغة أحمر الشفاه. فمن الأفضل أن تكون ساتينيّة أو لمّاعة، وتذكري أنه عند اعتماد الألوان القوية على الشفاه من الأفضل أن يبقى ماكياج العينين هادئًا.

- استعملي أحمر الشفاه المعزّز للكولاجين
بعض أنواع أحمر الشفاه تكون مُعزّزة للكولاجين، وهي بذلك تُغني عن اللجوء إلى التقنيات التجميليّة المكبّرة للشفاه، كونها تضفي على شفاهك اكتنازًا طبيعيًا محببًا، فلا تترددي في استعمالها.

- تجنّبي الصيغ المبودرة
تستقرّ الصيغ المبودرة لمستحضرات الماكياج في خطوط الوجه وتجاعيده، ولذلك من الأفضل تجنّبها بعد سن الأربعين، واعتماد الصيغ الكريميّة اللمّاعة التي تذوب على البشرة وتعطيها مظهرًا مرطبًا ومشرقًا في الوقت نفسه.
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