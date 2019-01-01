السعودي عبدالله الراجحي يعلن تفاصيل برنامج "العالم الكبير"

يستعد الممثل السعودي عبدالله الراجحي، لبدء تصوير حلقات برنامج "العالم الكبير" كأول تجربة له كمذيع، ويعتمد على التحقيقات الاستقصائية في عالم الميديا العربية.



وكشف الراجحي في تصريحات صحفية اليوم، كواليس البرنامج، موضحا أنه سيبدأ تصوير أولى حلقات البرنامج من دولة البرازيل، ومنها سيطوف عددا من بلدان العالم للتعريف بعادات وتقاليد تلك الدول، وأشهر الأكلات والصناعات والمزارات السياحية والكشف عن كافة معالمها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على كافة تفاصيل الإنتاج.



وتابع الراجحي، أنه جاري إنهاء التعاقد مع أحد القنوات الفضائية الخليجية المعروفة، موضحا أنه لن يكشف عنها الأن، وتم التعاقد مع أحد شركات التسويق الكبرى من أجل عمل الدعاية اللازمة للبرنامج.