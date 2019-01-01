محمد الباز: "الإخوان في رعب لأن أردوغان هيسلمهم" (فيديو)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو لزعيم المعارضة التركية كمال أوغلو، وهو يطالب أردوغان بالتخلي عن الإخوان، والتوقف عن إرسال السلاح إلى ليبيا.

وقال أوغلو في الفيديو الذي عرض في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور": "تسببتم في إراقة دماء المسلمين، ماذا تريدون من ليبيا، لماذا ترسلون السلاح إلى ليبيا وتجعلون الناس يقتلون بعضهم البعض، لماذا تعملون على تأجيج الصراع بينما يمكن أن نكون وسيطًا لإنهاء الحرب؟ يجب أن يوقف أردوغان دعمه للإخوان ويتركهم، من هؤلاء الإخوان، مصلحة تركيا فوق كل شيء".

وعقب الباز على الفيديو الذي انتهى بتصفيق حار لكلمات أوغلو من جميع الحاضرين، قائلًا: "أردوغان رجل برجماتي استخدام الإخوان وسيرميهم في النهاية، الإخوان حاليا يعيشون حالة رعب ويخافون أن تثمر الضغوط عن ترحيلهم جميعًا".