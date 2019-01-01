دي يونج: جريزمان مذهل.. وهذا سبب اختياري القميص 21

أكد الهولندي فرينكي دي يونج الوافد الجديد إلى برشلونة، عن حاجته لتعلم اللغة الإسبانية، للتكيف أسرع مع زملائه في كامب نو، مشيرًا إلى أنه يتلقى مساعدة من الجميع ويشعر أنه في منزله



وبسؤاله عن الانطباع الذي أخذه عن مدربه إرنستو فالفيردي، أجاب: "لدي انطباع جيد عنه، إنه مدرب جيد جدًا من الناحية التكتيكية، هادئ، ولديه خبرة كبيرة في كرة القدم"، وذلك في حوار أجراه مع صحيفة "سبورت" الكتالونية.



وعن مركزه في برشلونة، وهل أخبره فالفيردي بالمركز الذي سيلعب فيه، قال: "لا، لم نتحدث في تفاصيل حتى الآن.. إذا تحدثت عن نفسي، فأعتقد أنني أستطيع اللعب في كل مراكز وسط الملعب".



وتوجه دي يونج بالشكر لكل زملائه في برشلونة، خاصة سيرجيو بوسكيتس، وأكد: "كل اللاعبين يساعدونني.. إذا اضطررت لتسمية واحد على وجه التحديد، فهو بوسكيتس، إنه يساعدني كثيرًا على تعلم اللغة الإسبانية، ويخبرني عن المدينة والنادي، لكن ليس هو فقط، كل اللاعبين يساعدونني".



وتحدث دي يونج عن سبب اختياره للقميص رقم 21، قائلا: "لن تكون هناك مشكلة إذا اضطررت إلى ارتداء رقم آخر، لكن إذا كان ذلك ممكنًا، فهو رقم خاص بالنسبة لي، لأن عيد ميلاد جدي في 21 أبريل/نيسان وتوفي قبل عام ونصف".



وأردف: "لقد كان معجبًا كثيرًا بي وبحياتي المهنية، وعندما بدأت ألعب بشكل احترافي مع أياكس ارتديت القميص 21".



وأشاد دي يونج بتعاقد برشلونة مع أنطوان جريزمان، قائلًا: "هو لاعب مذهل.. إنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم.. ويتكيف بشكل جيد مع المجموعة".



وتطرق دي يونج للحديث عن خسارة برشلونة أمام ليفربول في دوري الأبطال قبل قدومه، وأوضح: "لا أعتقد أنهم نسوا ما حدث في أنفيلد، لكن سيكون من الغباء أن تظل حزينًا بشأن ذلك".



وأضاف: "بالطبع، نشعر بالحزن عندما نتحدث عن هذا الأمر، لكنه مشابه لما حدث مع أياكس أمام توتنهام، وعلينا المضي قدمًا".



وأتم: "هذا الموسم نريد الفوز بجميع البطولات، لذلك علينا أن نكون إيجابيين وفي كامل تركيزنا، وننسى تلك الهزائم".