تفاصيل برنامج "الحارس" الأمريكي لحماية السفن بمياه الخليج

أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، اليوم، بدء عملية بحرية في الخليج العربي تحت مسمى "الحارس" لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة، ولموجهة التهديدات الإيرانية.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول عملية "الحارس" التي أطلقها الجيش الأمريكي:



1- أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم 24 يونيو الماضي، لأول مرة بناء تحالف جديد مع بعض الدول لمواجهة الأنشطة الإيرانية في المنطقة تحت اسم "برنامج الحارس" ويعتمد على مراقبة وتصوير الإيرانيين الذين يريدون الاعتداء على السفن في المياه الدولية، ولم يتم الكشف عن تفاصيل البرنامج وقتها.



2- اليوم كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن طبيعة العملية، وتختص بزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة.



3- تهدف عملية الحارس وفقا للجيش الأمريكي إلى تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن في المجاري الدولية وخفض التوترات في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان.



4- دعت الولايات المتحدة الشركاء الإقليميين والدوليين لها إلى الانضمام للبرنامج لنجاح العملية، لكن لم تعلن أي دولة حتى الآن عن انضمامها للعملية.



5- كشفت البحرين يوم الجمعة 20 يوليو الجاري، عن استضافتها لاجتماع دولي معني بأمن الملاحة البحرية والجوية، بالتعاون مع واشنطن ومكملًا للاجتماع الدولي الذي استضافته العاصمة البولندية وارسو، فبراير الماضي، لمواجهة التهديدات الإيرانية، وذلك، بمشاركة أكثر من ٦٠ دولة.



6- حينما كشفت الولايات المتحدة عن العملية يونيو الماضي اطلقت عليها "برنامج الحارس"، وقالت إن هذا لتحالف على سيعتمد على التعاون على مستوى القوات البحرية، فمن المخطط أن يضم سفنا حربية متنوعة القدرات الحربية وسوف يشارك كل الأعضاء بعدد من السفن والفرقطات البحرية.



7- سيقدم الأعضاء مساهمات مالية ومعدات للتحالف الجديد لحماية جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها للحفاظ على حرية التجارة والملاحة بالمياه والممرات الدولية.