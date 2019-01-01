رئيس وزراء اليونان: على الحكومة البدء فورا بالعمل

طالب رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس حكومته المحافظة الجديدة بمباشرة العمل فورا لتحسين الحياة اليومية للمواطنين وإصلاح مؤسسات الدولة.



وقال ميتسوتاكيس اليوم السبت في البيان الأول لحكومته من داخل البرلمان: "لا يمكن للمستقبل أن ينتظر".



وأضاف ميتسوتاكيس أن الأعوام الأربعة المقبلة من ولايته ينبغي أن تشهد إصلاحات في مجالات الثقافة والأمن ورقمنة الدولة ومكافحة البيروقراطية.



وذكر رئيس الوزراء أنه لا بد في المجال الاقتصادي من تخفيض الضرائب، واعدا بإيجاد وظائف جديدة.

وأكد ميتسوتاكيس على أن اليونان ستتفق مع الدائنين على الالتزام بإجراءات التقشف وستقود بنفسها برامج الادخار والتنمية الاقتصادية.



وكان حزب ميتسوتاكيس "نيا ديموكراتيا" (الديمقراطية الجديدة) فاز بالانتخابات البرلمانية في السابع من يوليو الجاري بنسبة 39.6 % من الأصوات، وأصبح بمقدوره الحكم بمفرده.



ومن المقرر أن يمنح البرلمان يوم الاثنين المقبل الثقة لوزارة ميتسوتاكيس.