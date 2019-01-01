رئيس الاتحاد العربي يهنئ الجزائر بالفوز بكأس أمم أفريقيا

هنأ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بالنيابة، محمد روراوة، المنتخب الجزائري بفوزه بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه.



وقال روراوة في رسالة التهنئة التي بعث بها، اليوم السبت، إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي: "لقد تابعنا باهتمام بالغ مسيرة المنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا 2019، والمستوى المشرف الذي قدمه وأهله للتويج بكأس البطولة".



وأضاف: "يسعدني بهذه المناسبة أن أبعث لكم بأسمي ونيابة عن إخواني في المجلس وأعضاء الاتحاد العربي لكرة القدم، بأحر التهاني وأطيب التمنيات على هذا الانجاز متمنيا نقل تحياتنا للطاقم الفني والإداري واللاعبين".



وأحرز المنتخب الجزائري الليلة الماضية لقب البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره السنغالي بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.