محمد الباز يشيد بخطبة وزير الأوقاف: مُفكر ظلمه المنصب الإداري

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بخطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أمس، قائلًا: "نحن لسنا أمام خطيب، وإنما مفكر، مظلوم بمنصبه الإداري".

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المنصب الإداري أخفى قدرة الدكتور مختار، على الاجتهاد والإبداع.

وأوضح أن وزير الأوقاف قدم في خطبته، ما يقوله الإعلاميون في السياسة، واعتبر الخطبة تأسيس للمواجهة الفكرية مع خصوم الوطن من الجماعات الإرهابية، وما ترتكبه طوال الوقت.