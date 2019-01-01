السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

الفتح السعودي يمنح السهلاوي فرصة للعودة

السبت 20/يوليه/2019 - 09:08 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
عاد الأمل من جديد للاعب النصر السابق وقائده، محمد السهلاوي، أحد الهدافين التاريخيين للدوري السعودي، لمزاولة كرة القدم في دوري المحترفين السعودي.

ووافق مدرب الفتح، فتحي الجبال، على دخول اللاعب في فترة تجربة مع النادي تمهيدًا للتعاقد معه في حل تمكن من إثبات نفسه.

وكان السهلاوي قد ودع النصر في نهاية الموسم الحالي، ولم يقدم أي نادي عرض رسمي لضمه، وكان وكيل اللاعب يحاول تسويقه للأندية، ولكن فترة غيابه وتراجع مستواه في الموسمين الأخيرين أثرا كثيرًا.

ولم يجد السهلاوي أي نادي يتعاقد معه، بالرغم من استلامه لعدة عروض في نهاية الموسم الماضي، وستكون فترة التجربة والتقييم في الفتح مهمة للاعب إذا أراد الاستمرار.

يذكر أن صحف إماراتية ربطت اسم اللاعب للانتقال للدوري الإمارتي، ولكن اللاعب يفضل الجلوس في السعودية حسب مصادر مقربة منه.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

القوى العاملة تشهد أول اتفاقية لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

منذ حوالي 6 ساعات

"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

منذ حوالي 5 ساعات

احتلت المرتبة الثالثة عربيًا.. سر ارتفاع معدلات الجريمة في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الوادي الجديد

ads

الصور

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

ads

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

تشكيلة ريال مدريد وبايرن ميونيخ المتوقعة في كأس الابطال الدولية

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

ستوديو

التفاصيل الكاملة للدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح

مسؤولة بـ "تذكرتي" تكشف مصير الشركة بعد انتهاء أمم إفريقيا.. فيديو

"هتزهزه".. ألبوم مصطفى حجاج الجديد

الرفاعي: منظومة "تذكرتي" قضت على السوق السوداء لبيع التذاكر

ads

رياضة

إنييستا: اللعب أمام برشلونة شعور غريب

ساري: أحب بوجبا.. وهيجواين ضمن خططي

دي يونج: جريزمان مذهل.. وهذا سبب اختياري القميص 21

يورو تحت الـ 19: البرتغال واسبانيا الى نصف النهائي

الرئيس نيوز

نائب مطروح: لا مانع من تقنين الأراضي.. ولكن نطالب بإعادة النظر فى التسعير

وزيرة الصحة في نيويورك: 5400 عيادة تقدم خدمات "تنظيم الأسرة"

مقتل 14 عسكريا إيرانيا في قصف معسكر "الحشد الشعبي" شمال العراق

تجمهر ركاب مصريين في مطار هيثرو بعد "تعليق الرحلات" للقاهرة

منوعات

مدير "روسكوسموس" يهنئ نظيره الأمريكي بالذكرى الـ 50 لهبوط أول إنسان على سطح القمر

6 صفات تمنعك من الترقي وظيفتك

تقنية صينية حربية تجعل المقاتلات مخفية عن أجهزة الرادار

مؤسسة "روستيخ" تنتج مباني منفوخة

كشكول

انفوجراف.. 6 كليات جديدة بتنسيق 2019

"مستند".. خطاب هام من التعليم لجميع الإدارات

طلب احاطة بشأن فرض رسوم جديدة على المعلمين

محافظ المنوفية يكرم أوائل الثانوية الأزهرية بحضور رئيس المنطقة

إسلام سياسي

حفتر يدعو شباب طرابلس للاشتراك في معركة تحريرها من الإرهابيين

الأرجنتين تدرج "حزب الله" على قائمة الإرهاب

داعشية بريطانية سابقة تحارب التطرف الإسلامي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
المزيد

الثقافة

"الشيخ حسنى بين رواية أصلان وفيلم عبدالسيد" فى ندوة بالإسكندرية

وطن مسنود على التراتيل

افتتاح فعاليات "استراتيجية الأمن القومي" بقصور الثقافة

الهامش

صفحتنا ع الفيس بوك