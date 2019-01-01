الفتح السعودي يمنح السهلاوي فرصة للعودة

عاد الأمل من جديد للاعب النصر السابق وقائده، محمد السهلاوي، أحد الهدافين التاريخيين للدوري السعودي، لمزاولة كرة القدم في دوري المحترفين السعودي.



ووافق مدرب الفتح، فتحي الجبال، على دخول اللاعب في فترة تجربة مع النادي تمهيدًا للتعاقد معه في حل تمكن من إثبات نفسه.



وكان السهلاوي قد ودع النصر في نهاية الموسم الحالي، ولم يقدم أي نادي عرض رسمي لضمه، وكان وكيل اللاعب يحاول تسويقه للأندية، ولكن فترة غيابه وتراجع مستواه في الموسمين الأخيرين أثرا كثيرًا.



ولم يجد السهلاوي أي نادي يتعاقد معه، بالرغم من استلامه لعدة عروض في نهاية الموسم الماضي، وستكون فترة التجربة والتقييم في الفتح مهمة للاعب إذا أراد الاستمرار.



يذكر أن صحف إماراتية ربطت اسم اللاعب للانتقال للدوري الإمارتي، ولكن اللاعب يفضل الجلوس في السعودية حسب مصادر مقربة منه.