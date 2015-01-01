هداف أمم أفريقيا 2019 يعتزل اللعب الدولي

أعلن المهاجم المخضرم أوديون إيجالو، اليوم السبت، اعتزال اللعب الدولي مع منتخب نيجيريا، بعد مشاركته مع "النسور الخضراء" في بطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر التي توج هدافا لها بـ 5 أهداف.



ونشر صاحب الـ30 عامًا، رسالة عبر حسابة على شبكة "إنستجرام": "هذا أحد أصعب القرارات التي اتخذتها عبر مسيرتي. لقد كانت 5 سنوات رائعة".



وأوضح "بعد استشارة عائلتي في الأمر ومناقشته بشكل مستفيض معهم، قررت أنها ساعة الاعتزال من المنتخب الوطني".



وقال لاعب شنغهاي شينهوا الصيني إنه "ممتن للغاية" للفترة الماضية، لكنه أكد أنها "اللحظة المناسبة للتركيز مع النادي، ومنح الفرصة للاعبين الشباب للتعلم والنضج".



وأشار إلى أن ارتداء قميص "النسور" كان "فرصة لا تنسى لخدمة بلادي بشرف وبشغف وللمساهمة في تطور كرتنا".



وارتدى إيجالو قميص منتخب نيجيريا للمرة الأولى في مباراة ودية أمام أوغندا في مايو/أيار 2015، ومنذ تلك اللحظة شارك في 35 مباراة وسجل 16 هدفًا.



وتوج مهاجم واتفورد الإنجليزي سابقًا هدافا لبطولة أمم أفريقيا 2019 التي احتضنتها مصر بـ5 أهداف، من بينها الذي هز به شباك تونس ليمنح منتخب بلاده المركز الثالث في البطولة.

