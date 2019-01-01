هازارد: منافسة فان دايك لم تكن سهلة

أكد النجم البلجيكي المنضم حديثاً الى ​ريال مدريد​ الاسباني ​إيدين هازارد​ أن مواجهة مدافع ​ليفربول​ ​فيرجيل فان دايك​ لم تكن سهلة.



ونشر موقع "ليفربول إيكو" الإنكليزي تصريحات هازارد التي اتت كالاتي: "في الدوري الإنكليزي الممتاز، كان هناك الكثير من المدافعين الجيدين، خاصة فيرجيل فان دايك في الموسم الماضي".



وأضاف: "انه لاعب قوي للغاية، أتذكر أننا واجهنا ليفربول على ملعبهم وكنت مهاجمًا في ذلك الوقت، وحاولت القفز عليه ولكنني سقطت، لم استطع الحصول على أي فرصه أمامه".



يذكر ان هازارد غادر ملعب ستامفورد بريدج وانتقل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لينهي مواسمه السبعة مع ​تشيلسي​.