مدير "روسكوسموس" يهنئ نظيره الأمريكي بالذكرى الـ 50 لهبوط أول إنسان على سطح القمر

هنأ ديمتري روجوزين مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) اليوم السبت نظيره الأمريكي بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) جيم بريدينستاين بحلول الذكرى الخمسين لأول هبوط على القمر.

وجاءت التهنئة في رسالة نُشرت على موقع الوكالة اليوم.



وكتب روجوزين: منذ 50 عاما سطر نيل أرمسترونج وبز ألدرن ومايكل كولينز اسماءهم في سجلات تاريخ سبر أغوار الفضاء. انضموا إلى ركب الرواد العظماء الذين قاموا برحلة إلى المجهول لتوسيع حدود العالم الذين يمكن للإنسانية الوصول إليه.



وأضاف "اعتقد أن هدفنا المشترك أن نكون جديرين بأسلافنا وبتعظيم وإثراء إرثهم وتذليل كل الصعوبات على الأرض لمواصلة وتوسيع توغل الإنسانية في الفضاء".