السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

سياسي

غدا.. بدء دورات تدريب أكاديمية ناصر العسكرية للمحامين

السبت 20/يوليه/2019 - 09:00 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد و محمد جعفر
طباعة
ads
أعلن ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، بدء دورات تدريب أكاديمية ناصر العسكرية المقدمة للمحامين، بمقتضى البروتوكول الذى تم بين نقابة المحامين والأكاديمية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين.

وقال حنا إنه تقرر أن تعقد الأكاديمية دورة فى “الاستراتيجية والأمن القومي” للمحامين، ابتداء من غد 21 يوليو حتى 31 يوليو الحالى، وذلك من يوم الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة أنه تقرر ضغط هذه الدورة لمدة أسبوعين للمحامين فقط، حيث تبدأ في الساعة الرابعة عصرا، وتنتهي الثامنة مساء، بقيمة اشتراك ٥٠٠ جنيه يسلم إلى الموظف المختص بالنقابة العامة، بالإضافة إلى صورة كارنيه المحامي عن عام 2019، منوها إلى أنه في ختام الدورة، سيحصل المحامي على شهادة باجتيازه للدورة.

وأوضح حنا أن النقيب العام، سامح عاشور، قرر ضم جميع الأعداد التي تقدمت للاشتراك في الدورة الحالية، حتى تتم الاستفادة لجميع المحامين، منوها إلى أنه تم التواصل لتحديد الدورة الجديدة، عقب انتهاء الدورة الحالية.

كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع وافقت، في الآونة الأخيرة، على التحاق المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مجالات: إدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار، والاستراتيجية والأمن القومي، بناءً على الطلب المقدم من نقيب المحامين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب فى "البريميرليج"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تشكيلة ريال مدريد وبايرن ميونيخ المتوقعة في كأس الابطال الدولية

منذ حوالي 4 ساعات

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

منذ حوالي 9 ساعات

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

ads

الصور

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

ads

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

تشكيلة ريال مدريد وبايرن ميونيخ المتوقعة في كأس الابطال الدولية

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

ستوديو

التفاصيل الكاملة للدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح

مسؤولة بـ "تذكرتي" تكشف مصير الشركة بعد انتهاء أمم إفريقيا.. فيديو

"هتزهزه".. ألبوم مصطفى حجاج الجديد

الرفاعي: منظومة "تذكرتي" قضت على السوق السوداء لبيع التذاكر

ads

رياضة

إنييستا: اللعب أمام برشلونة شعور غريب

ساري: أحب بوجبا.. وهيجواين ضمن خططي

دي يونج: جريزمان مذهل.. وهذا سبب اختياري القميص 21

يورو تحت الـ 19: البرتغال واسبانيا الى نصف النهائي

الرئيس نيوز

نائب مطروح: لا مانع من تقنين الأراضي.. ولكن نطالب بإعادة النظر فى التسعير

وزيرة الصحة في نيويورك: 5400 عيادة تقدم خدمات "تنظيم الأسرة"

مقتل 14 عسكريا إيرانيا في قصف معسكر "الحشد الشعبي" شمال العراق

تجمهر ركاب مصريين في مطار هيثرو بعد "تعليق الرحلات" للقاهرة

منوعات

مدير "روسكوسموس" يهنئ نظيره الأمريكي بالذكرى الـ 50 لهبوط أول إنسان على سطح القمر

6 صفات تمنعك من الترقي وظيفتك

تقنية صينية حربية تجعل المقاتلات مخفية عن أجهزة الرادار

مؤسسة "روستيخ" تنتج مباني منفوخة

كشكول

انفوجراف.. 6 كليات جديدة بتنسيق 2019

"مستند".. خطاب هام من التعليم لجميع الإدارات

طلب احاطة بشأن فرض رسوم جديدة على المعلمين

محافظ المنوفية يكرم أوائل الثانوية الأزهرية بحضور رئيس المنطقة

إسلام سياسي

حفتر يدعو شباب طرابلس للاشتراك في معركة تحريرها من الإرهابيين

الأرجنتين تدرج "حزب الله" على قائمة الإرهاب

داعشية بريطانية سابقة تحارب التطرف الإسلامي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
المزيد

الثقافة

"الشيخ حسنى بين رواية أصلان وفيلم عبدالسيد" فى ندوة بالإسكندرية

وطن مسنود على التراتيل

افتتاح فعاليات "استراتيجية الأمن القومي" بقصور الثقافة

الهامش

صفحتنا ع الفيس بوك