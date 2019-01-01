غدا.. بدء دورات تدريب أكاديمية ناصر العسكرية للمحامين

أعلن ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، بدء دورات تدريب أكاديمية ناصر العسكرية المقدمة للمحامين، بمقتضى البروتوكول الذى تم بين نقابة المحامين والأكاديمية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين.



وقال حنا إنه تقرر أن تعقد الأكاديمية دورة فى “الاستراتيجية والأمن القومي” للمحامين، ابتداء من غد 21 يوليو حتى 31 يوليو الحالى، وذلك من يوم الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.



وأضاف عضو مجلس النقابة العامة أنه تقرر ضغط هذه الدورة لمدة أسبوعين للمحامين فقط، حيث تبدأ في الساعة الرابعة عصرا، وتنتهي الثامنة مساء، بقيمة اشتراك ٥٠٠ جنيه يسلم إلى الموظف المختص بالنقابة العامة، بالإضافة إلى صورة كارنيه المحامي عن عام 2019، منوها إلى أنه في ختام الدورة، سيحصل المحامي على شهادة باجتيازه للدورة.



وأوضح حنا أن النقيب العام، سامح عاشور، قرر ضم جميع الأعداد التي تقدمت للاشتراك في الدورة الحالية، حتى تتم الاستفادة لجميع المحامين، منوها إلى أنه تم التواصل لتحديد الدورة الجديدة، عقب انتهاء الدورة الحالية.



كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع وافقت، في الآونة الأخيرة، على التحاق المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مجالات: إدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار، والاستراتيجية والأمن القومي، بناءً على الطلب المقدم من نقيب المحامين.