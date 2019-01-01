رمضان يغيب عن مران الأهلي.. ومحمد محمود يبدأ التأهيل

اكتفى اللاعب رمضان صبحي، بأداء التدريبات التأهيلية على هامش مران النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، ولم يشارك في المران الجماعي.



وبدأ محمد محمود، لاعب الفريق الأحمر، تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي، على هامش تدريبات الكرة، في رحلة عودته من الإصابة.



وعقد المدير الفني مارتن لاسارتي، جلسة خاصة مع معاونيه قبل انطلاق المران، للاتفاق بشأن المرحلة المقبلة.



ووضع لاسارتي، البرنامج الخاص حتى موعد لقاء المقاولون العرب، كما عقد جلسة سريعة مع لاعب الوسط عمرو السولية لتجهيزه للقاء، ومنحه بعض التعليمات الفنية.



كما واصل محمود وحيد تدريباته التأهيلية، وغاب عن المران الجماعي، حيث يعاني من الإصابة في العضلة الضامة.



يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

