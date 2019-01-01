الصراع على بطولة دابليو للسيارات سيمتد لحلبة براندز هاتش

ستقاتل البريطانية جيمي تشادويك أمام منافستها الهولندية بايتزكه فيسر بحثا عن لقب النسخة الأولى من سلسلة سباقات دابليو للسيارات النسائية وذلك حتى السباق الأخير للموسم في براندز هاتش الشهر المقبل عقب فوز السائقة الفنلندية إيما كيميلينن بالسباق الذي أقيم في آسن بهولندا اليوم السبت.



وأنهت تشادويك متصدرة بطولة العالم الجولة قبل الأخيرة في المركز الثالث على الحلبة الهولندية لتبتعد بفارق 13 نقطة عن فيسر التي أنهت في المركز الرابع.



وتعني هذه النتيجة أن تشادويك ستنال اللقب وجائزة مالية قدرها 500 ألف دولار إذا ما أنهت السباق الذي سيقام على أرضها ضمن أول ثلاثة في الترتيب.



وبدأت كيميلينن، التي غابت عن آخر جولتين في زولدر وميسانو لأسباب صحية عقب حادث تصادم وقع لها في الجولة الأولى في هوكنهايم، من مركز أول المنطلقات لكنها لم تبتعد بالسرعة الكافية لتتصدر البريطانية أليس باول عند المنعطف الأول.



ونزلت سيارة الأمان عقب دوران سيارة السائقة الجنوب افريقية تاسمين بيبر حول نفسها واصطدامها بسيارة ميكي كوياما غير المحظوظة لتنسحب السائقتان من السباق.



وتقدمت فيسر على الاسترالية كايتلين وود قبل 18 دقيقة على النهاية وهو ما يعني أنه كان لزاما على تشادويك أن تفوز لتضمن حصد لقب بطولة العالم قبل سباق واحد على النهاية.



وضمنت كيميلينن عدم حدوث ذلك باستفادتها من خطأ باول عند المنعطف الأول لتبتعد بسيارتها وتصبح رابع سائقة مختلفة تفوز في خمسة سباقات هذا الموسم.



وضغطت فيسر بقوة على تشادويك في المراحل الأخيرة لكن الوقت لم يسعفها في النهاية.



وستقيم سلسلة سباقات دابليو سباقا خارج إطار البطولة غدا الأحد بالسائقات الاحتياطيات.



وتتنافس المتسابقات بسيارات متطابقة من بطولة فورمولا 3 ويبلغ مجموع الجوائز المالية 1.5 مليون دولار.