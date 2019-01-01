فى خدمتك.. نصائح للحصول على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبى

نقدم خلال هذه السطور مجموعة من النصائح للحصول على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك نقلا عن موقع وزارة الخارجية.





نصائح هامة لتأشيرة دول الاتحاد الأوروبي:



- احرص على الحصول على تأشيرة الدخول القانونية المناسبة.



- يجب الحصول على تأشيرة الدخول مسبقًا قبل السفر من خلال القنصليات المعنية بالقاهرة.



- يجب الالتزام بنوع التأشيرة وشروطها ومدتها (زيارة ـ عمل ـ سياحة).



- ننصح بتجنُب ما يسمى بالتأشيرة الحرة والتي يروج لها البعض لأنها تُعرض من يسافر بمقتضاها للمشاكل والوقوع في براثن تجار عقود العمل والإقامات الوهمية.



- لا تحاول الدخول لأي بلد أوروبي بدون تأشيرة قانونية، والتنبه لنوعية التأشيرة، حيث إنه هناك دول أوروبية عديدة ليست عضوًا فى الاتحاد الأوروبي أو طرفًا فى اتفاقية شنجن.



- ننصح بالتعرف على قوانين كل دولة بعد الوصول إليها مباشرة.



- فى حالة فقد جواز السفر والإبلاغ عن ذلك للسلطات المعنية في الدولة الأجنبية، يفضل استصدار جواز سفر جديد حتى في حالة العثور على جواز السفر المفقود بعد الإبلاغ عنه، حيث يكون قد تم تسجيله بالفعل على شبكة الإنتربول باعتباره جواز سفر مفقود، ويتم التحفظ على حامله، حتى لو كان صاحب الجواز الأصلي، وإعادته إلى مصر على نفس الرحلة القادم منها حتى لو كانت رحلة عبور (ترانزيت)، مع مصادرة الجواز الذي يحمله.



