الأرصاد: طقس غدًا حار على محافظات القاهرة الكبرى

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الذي سيسود البلاد غدًا الأحد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.





وتابع "عبدالعال"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".



