الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

تقارير ومتابعات

الأرصاد: طقس غدًا حار على محافظات القاهرة الكبرى

الأحد 21/يوليه/2019 - 12:32 ص
جريدة الدستور
هاجر رضا
طباعة
ads
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الذي سيسود البلاد غدًا الأحد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتابع "عبدالعال"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وأشار "عبدالعال"، إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

منذ حوالي 9 ساعات

"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

ads

الصور

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

بالفيديو.. جزائريون بميدان التحرير يكذبون تصريحات "بلماضي"

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

ستوديو

أحمد فهمي يصور من داخل "عش الزوجية".. شاهد

عمرو أديب يعلق على واقعة فتاة العياط

ناصر القصبي يرفع دعوى ضد عبدالله السدحان والأخير يرد

أيمن عبد العزيز: أولاد الأهلي سيديرون مباراة الجونة أمام الزمالك

ads

رياضة

توماس: شعرت بالضعف خلال أولى المراحل الجبلية لسباق فرنسا للدراجات

بالاش يواجه لايوفيتش في نهائي بطولة كرواتيا المفتوحة للتنس

الرئيس الجزائري يقرر منح لاعبي منتخب كرة القدم أوسمة الاستحقاق الوطني

منتخب الكرة الشاطئية يخسر أمام عمان في نهائي بطولة نيوم

الرئيس نيوز

تجديد حبس 6 متهمين في قضية "المحور الإعلامي" للإخوان

غدا.. مدبولي يفتتح أول "جراج ذكي" فى مصر

8 بريطانيين يسافرون من لندن للسعودية "على الدراجات" لأداء الحج

"الطيب" يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا

منوعات

الباحث محمد أسامة يحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد بتقدير امتياز

دراسة: الموسيقى تعد بديل العقاقير المسكنة للآلام أثناء الجراحة

وفاة عامل نتيجة الإفراط فى تناول مشروبات الطاقة

نجم سينما صيني يتعرض لمحاولة قتل (فيديو)

كشكول

غدًا.. 9548 طالب أولى ثانوي يمتحنون الدور الثاني في اللغة العربية

غدا.. انطلاق ماراثون تنسيق ثانوية 2019.. والجامعات تستعد بأحدث الأجهزة والمعامل

جامعة عين شمس تستعد للتنسيق الإلكتروني بـ 14 معمل حاسب آلي

وفاة أحد أوائل شهادة الثانوية الأزهرية غرقًا فى بحر الإسماعيلية

إسلام سياسي

الحكومة اليمنية تتهم الحوثي بمنع الراغبين للحج

حفتر يدعو شباب طرابلس للاشتراك في معركة تحريرها من الإرهابيين

الأرجنتين تدرج "حزب الله" على قائمة الإرهاب

داعشية بريطانية سابقة تحارب التطرف الإسلامي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يصدر الجزء الأول من مختصر "تاريخ مصر"

"الشيخ حسنى بين رواية أصلان وفيلم عبدالسيد" فى ندوة بالإسكندرية

وطن مسنود على التراتيل

افتتاح فعاليات "استراتيجية الأمن القومي" بقصور الثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك