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كل ما تريد معرفته عن مرض "التينيا" وكيفيه علاجه

الأحد 21/يوليه/2019 - 05:42 ص
كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن مرض "التينيا" وكيفيه علاجه
مرام سعيد
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"التينيا" من الأمراض الجلدية التى تنتشر في فصل الصيف، وتظهر في ظل ارتفاع دراجات الحرارة، ويعانى منها الكثير وقد يصل الأمر إلى حالة من الإحراج والكسوف؛ لأنها تظهر بقع في الجسم مختلفة اللون سواء بيضاء أو بنية، وبالتالي تظهر ذلك عند ارتداء الملابس الصيفية العارية.

وكشفت الدكتورة ريهام حمدى، استشارى أمراض جلدية، أنواع مرض "التينيا" وكيفية محاربتها في الصيف.. وإلى نص الحوار:


ماهو مرض التينيا؟
هو أحد الأمراض الفطرية التي تصيب الجلد وتظهر في شكل بقع بنية أو بيضاء أو حمراء، وتنتشر فى الرقبة والكتفين والرقبة والصدر، وينتج هذا المرض بسبب العدوى الفطرية من شخص مصاب نتيجة ارتداء ملابس شخص مصاب، أو النزل فى حمام السباحة ملوث بالفطر، أو وضع الحلاق فوطة على جلد شخص مصاب ثم نقلها إلى شخص سليم.

هل التينيا لها أنواع؟
بالتأكيد لها أكثر من نوع منها:
تينيا الفخذين: وهي عبارة عن بقع جلدية ملتهبة في منطقة أعلى الفخذين ويمكن أن تنتقل إلى مناطق أخرى في الجسم.

التينيا الملونة: سبب تسميتها بالتينيا الملونة؛ لأنها تظهر على شكل بقع بنية وبيضاء وأخرى وردية فتكون على شكل بقع ملونة، ومرض التينيا الملونة شائع جدا في المناطق التي تتميز بطقسها الحار جدًا كمصر؛ بسبب تواجد فطري ينمو طبيعيا على سطح الجلد.

ويصيب هذا المرض الإنسان في سن البلوغ أو ما بعد سن البلوغ، وتظهر في فصل الصيف على شكل بقع منتشرة في عدة مناطق من الجسم وإذا أهملت فإنها تنتشر بسرعة أكبر.

تينيا القدم الرياضي: من أهم أعراضها حدوث تشققات والتهابات بين أصابع القدم، والإهمال بتجفيف الأرجل من الماء وارتداء الأحذية والجوارب التي تسبب السخونة والعرق والرطوبة وبذلك تتوفر البيئة المناسبة لتكاثر ونشاط فطريات التينيا.

ماهي طرق الوقاية منها؟
بعد التعرض للماء يجب أن تجفف الجلد جيدا، وخاصة بين أصابع القدم وداخل طيات الجلد.
- تعريض الجلد إلى الهواء قدر الإمكان.
- ارتداء الجوارب القطنية بدلا من الاصطناعية.
- استخدام مضادات التعرق للسيطرة على العرق المفرط.
- ارتداء حذاء عند حمامات السباحة، وغرف خلع الملابس، والصالة الرياضية وغيرها من المناطق المشتركة.

ماهو علاجه؟
- علاج مرض التينيا: استخدام أنواع من الشامبو التي تحتوي على مادتي "الكيتوك ونازول" عن طريق غسل الجسم بها بحسب تعليمات الطبيب.

- استخدام الأقراص المضادة للفطريات في الحالات الشديدة لكن بعد استشارة الطبيب.

- استخدام مرهم يكتب بوصفة من الطبيب ويوضع على المناطق المتضررة، وتجنب استخدام العطور والكحول.

- تناول الأغذية السليمة وخاصة الغنية بـ"فيتامين ب" المركب.
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