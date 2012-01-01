سيمبيني يتوج بسباق 100 متر في الدوري الماسي

أحدث العداء الجنوب أفريقي، أكاني سيمبيني، قدرًا من المفاجأة في سباق 100 متر، ضمن لقاء لندن ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، اليوم السبت، بعد أن تفوق على زانيل هيوز ويوهان بليك، لينهي السباق مسجلًا 9.93 ثانية.



وسجل هيوز رقما رائعا في التصفيات بلغ 9.96 ثانية، على الرغم من انطلاقه وعدوه في ظل هبوب رياح خفيفة، لكن عقب تعثر مبكر، أنهى العداء البريطاني السباق مسجلا 9.95 ثانية.



وعاد بليك، الذي تقاسم ثاني أسرع زمن على الإطلاق في السباق، مسجلًا 9.69 ثانية في 2012، لأفضل مستوياته وواصل موسمه الجيد محتلا المركز الثالث بزمن بلغ 9.97 ثانية.



وكان سيمبيني من ضمن الذين كانوا يقتربون من المنافسة في السنوات القليلة الماضية بحلوله خامسا في دورة الألعاب الأولمبية وبطولة العالم وذهبية دورة ألعاب الكومنولث وبطولة أفريقيا.



وقال سيمبيني "أنا سعيد بالزمن الذي حققته. حضرت إلى هنا لأضمن أنني سأفوز وأعزز ثقتي بنفسي".



وأضاف "الأمر يتعلق بالمشاركة في السباقات والفوز بها. سأكون مستعدًا بحلول الوقت الذي سأشارك فيه في بطولة العالم لأواجه بقية المتنافسين من أنحاء العالم".



وكان فوز إيلين طومسون بطلة الأولمبياد، مقنعا في سباق 200 متر بزمن بلغ 22.13 ثانية، متفوقة على ماري جوسي تا لو صاحبة الإنهاء السريع والتي سجلت 22.36 ثانية.

