أحمد الحبيب ينضم لصفوف أبها

أعلن نادي أبها السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع أحمد الحبيب لاعب الاتفاق السابق لمدة موسمين مقبلين.



ورغم أن النادي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن اللاعب وقع على العقد رسميا، لكنه لم يعلن عن قيمة الصفقة.



وكان أبها قد صعد للدوري السعودي للمحترفين بعد تصدره جدول دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

