كوفاتش يمهد لبقاء بواتينج بإشادة استثنائية

أثنى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، على لاعبه جيروم بواتينج، بسبب ظهوره بحالة فنية وبدنية جيدة مع بداية فترة الإعداد للموسم المقبل.



وارتبط المدافع الألماني المخضرم، البالغ من العمر 30 عامًا، بالرحيل عن النادي البافاري هذا الصيف، لا سيما بعد قدوم الثنائي الفرنسي لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد.



رغم ذلك، أشاد المدرب الكرواتي بالمدافع الألماني، خلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للبوندسليجا، قائلًا: "أداء بواتينج مميز للغاية، سواء في التدريبات أو المباراة الماضية".



وشارك بواتينج لمدة 45 دقيقة خلال خسارة الفريق البافاري أمام آرسنال الإنجليزي وديًا (1-2)، لكنه ظهر بمستوى لافت، وقام بنسبة تمريرات صحيحة بلغت 100%.



وعبر كوفاتش عن رضاه البالغ بما يقدمه بواتينج حتى الآن، حيث قال: "أنا راضٍ بشدة عن جيروم، وكذلك باقي لاعبي الفريق، فتركيزه وجودته عالية للغاية".



وتأتي هذه التصريحات لتفتح باب البقاء أمام بواتينج، نظرًا لحاجة كوفاتش لخدماته، لا سيما بعد رحيل ماتس هوميلز صوب بوروسيا دورتموند.



وكان أولي هونيس، رئيس النادي البافاري، قد نصح بواتينج بالرحيل بنهاية الموسم الماضي، لكن يبدو أن الإدارة والمدرب الكرواتي تراجعا عن التفريط فيه بعد بيع هوميلز.



ويستعد بواتينج رفقة باقي زملائه في البايرن لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ضمن مباراة ودية في الكأس الدولية للأبطال.