دييجو لوبيز ينضم لقادة إسبانيول

أصبح الحارس المخضرم دييجو لوبيز، أحد قادة فريق إسبانيول الإسباني، وذلك حسبما أعلن النادي الكتالوني، اليوم السبت، في بيان رسمي.



واختار اللاعبون الحارس الجاليثي المخضرم "37 عامًا" ليصبح أحد ممثلي المجموعة، وذلك بعد رحيل المهاجم المخضرم سرجيو جارسيا.



وبهذا تضم قائمة قائدي "البلانكي أزول" على الترتيب: خابي لوبيز وفيكتور سانشيز ودافيد لوبيز وإستيبان جرانيرو ثم دييجو لوبيز.



وانضم الحارس الأسبق لريال مدريد، لصفوف إسبانيول في صيف 2016، قادمًا من ميلان الإيطالي، ومنذ تلك اللحظة بات أحد الأعمدة الرئيسية للفريق، وأصبح أحد القادة بسبب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها.



وحمى دييجو لوبيز عرين إسبانيول في 88 مباراة، خلال جميع البطولات استقبلت خلالها شباكه 103 أهداف، بينما حافظ على نظافتها في 28 مناسبة.



يذكر أن إسبانيول سيعود للمشاركة في الموسم الجديد، ببطولة الدوري الأوروبي بعد غياب 11 عامًا، وذلك بعد أن أنهى الموسم المنقضي في المركز السابع.