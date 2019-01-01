"كورال يوسف الصديق" يشارك بفعاليات لقاء الشباب الخريجين في الوراق

شارك فريق كورال، يوسف الصديق، التابع لكنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بتوريل فى المنصورة، بفعاليات اللقاء الخاص الذى أطلقته أسقفية الشباب مساء اليوم، للشباب الخريجين، في كنيسة القديس مارمرقس، بجزيرة الكنيسة التى تقع وسط النيل، والشهيرة، بـ"جزيرة الوراق".



وقام فريق كورال يوسف الصديق، الذى بدء فقرته تحت شعار «أنا سامع صوتك»، بتلاوة عدة تراتيل روحية، من بينهم تراتيل، و"مفيش مرة وهى للعذراء مريم، والله الذي لنا لا يتركنا ابدًا، بالإضافة إلى "ياللي مسافرين على الأبدية، ويا صاحب الحنان، ومش حاجة تطمن".



جاء ذلك ضمن فعاليات اللقاء الذى نظمته لجنة الخريجين التابعة لأسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، تحت عنوان «تهديف الحياة»، والذى تضمن عدة فقرات روحية، وترفيهية.



وشارك بحضور اللقاء الدكتور المهندس مينا ميشيل، المدرس بجامعة المنصورة، وألقى كلمة روحية للشباب عن معنى الحياة وهدف ورسالة الإنسان بها، كما شارك باللقاء الروحى، عدد غفير من الشباب والفتيات الخريجين على مستوى جميع الإيبارشيات المصرية.



يذكر أن أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، تشمل ما يقارب لـ22 لجنة من بينهم لجنة الخريجين، وقام بتأسيس تلك اللجان الأنبا موسى الأسقف العام للشباب.