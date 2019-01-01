فيرتو يكمل انتقاله لروما الإيطالي رسميا

أكمل جوردان فيرتو، اليوم السبت، رسميا انتقاله لفريق روما الإيطالي لكرة القدم على سبيل الإعارة مع التزامه بشراء اللاعب من فيورنتينا مقابل 17 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز إضافية.



وخضع فيرتو 26/ عاما/ للفحص الطبي صباح اليوم ووقع على عقود انتقاله التي تستمر حتى 2023.



وتم تأكيد القيمة المالية للصفقة من خلال بيان أصدره النادي، وأشار هذا البيان إلى أن روما سيدفع مليون يورو مقابل استعارة اللاعب لموسم واحد وأنهم ملتزمون بشراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 16 مليون يورو في الصيف المقبل.



وهناك أيضا 2 مليون يورو سيتم دفعها كحوافز إضافية متعلقة بأداء اللاعب.