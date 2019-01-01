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رياضة

"كاف" يعلن تشكيل كأس الأمم المثالي بتواجد ماني ومحرز

السبت 20/يوليه/2019 - 07:06 م
جريدة الدستور
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عبر موقعه الرسمي، عن اختيار التشكيل المثالي لكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019 والتي انتهت بالأمس.



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