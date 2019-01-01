3 مكملات غذائية تساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ظروف صحية خطيرة قد تهدد حياة المريض (إن تُرك دون علاج)، لذا يجب مراقبة الحالة بانتظام.



وقال خبراء الطب إن إهمال مراقبة ارتفاع ضغط الدم، يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين في بعض الحالات، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.



وكشفت الدراسات أن الأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يساعد على منع أو خفض ضغط الدم المرتفع. كما أشارت إلى 3 مكملات غذائية يمكن أن تساهم في الحد من ارتفاع ضغط الدم:



- الثوم

استُخدم الثوم منذ العصور القديمة كعلاج للدورة الدموية. وفي إحدى الدراسات، خفّض الثوم بشكل كبير من ضغط الدم الانبساطي والانقباضي، في التجارب السريرية العشوائية.



ويمكن استخدام مكمل الثوم والمنتج الخام منه، للمساعدة في علاج ارتفاع ضغط الدم.



- الألياف

أظهر الباحثون أن استهلاك مكمل الألياف بمعدل 11 غراما يوميا، يقلل من ضغط الدم بمقدار صغير.



وفي حين أن الألياف متوفرة كمكملات غذائية، يمكن إضافتها أيضا في الوجبات الغذائية عن طريق تناول المزيد من الأطعمة الليفية.



وبالإضافة إلى خفض ضغط الدم المرتفع، يرتبط تناول الكثير من الألياف بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري النوع 2 وسرطان الأمعاء.



- CoQ10

يشير CoQ10 إلى أنزيم C10، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد الخلايا على إنتاج الطاقة.



وفي تحليل للتجارب السريرية، تبين أنه جيد في خفض ضغط الدم الانبساطي بنسبة تصل إلى 10 ملم زئبقي، وضغط الدم الانقباضي بمقدار 17 ملم زئبقي.



ويأتي CoQ10 متاحا بشكل كبسولة.



ومن الطرق الأخرى التي يمكن اتباعها للوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو خفضه ما يلي:

1- الحد من تناول الكحول.

2- فقدان الوزن إذا كان زائدا.

3- خفض استهلاك الكافيين.

4- عدم التدخين.