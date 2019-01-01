شرطة هونج كونج تصادر متفجرات عشية احتجاجات ضد قانون مثير للجدل

صادرت شرطة هونج كونج كمية كبيرة من المواد المتفجرة الناسفة بدائية الصنع عشية احتجاجات كبيرة من المقرر تنظيمها غدا الأحد ضد قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم في المدينة الصينية ذات الحكم شبه الذاتي إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكمتهم في بكين.



وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه. بي. سي." نيوز الأمريكية، اليوم السبت - إنها عثرت على نحو 2 كيلو جرام من المادة شديدة الانفجار المعروفة باسم "بيروكسيد الأسيتون" والتي تستخدم في الاعتداءات الإرهابية، كما ألقت القبض على شخص خلال اقتحامه لمبنى تجاري في وقت متأخر من مساء أمس.



كما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم العثور - في الموقع ذاته - على منشورات تحمل عبارات معارضة لمشروع القانون والذي أثار مظاهرات استمرت لأكثر من شهر في هونج كونج.



وصرح ضابط كبير بوحدة تفكيك المتفجرات، أليك ماكويرتر، بأن عملية مصادرة المواد المتفجرة التي تمت أمس كانت الأكبر من نوعها في هونج كونج، ووصفها بـ "المثيرة للقلق" نظرًا لأن مثل هذه المواد الخطيرة تم صنعها في معمل منزلي.



وكان مشروع القانون قد أثار مخاوف - على نطاق واسع - من أنه يقلص الحريات والحقوق الشرعية لسكان هونج كونج.



وعلى الرغم من إعلان زعيمة المدينة الصينية، كاري لام - في وقت سابق - أن مشروع القانون منتهي، إلا أن المحتجين يطالبون بتقديم استقالتها وفتح تحقيق في استخدام الشرطة للقوة في مواجهة احتجاجاتهم وتفريقهم.

