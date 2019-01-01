رابط موقع التنسيق لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى

أعلن الموقع الرسمي للتنسيق، فتح باب تسجيل الرغبات للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق، عبر بوابة الحكومة المصرية، ولمدة 5 أيام.وأعلنت اللجنة العليا للتنسيق، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بحد أدنى، للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالبًا، أما الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالبًا، بينما الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالي 98471 طالبًا، بإجمالي بلغ 143313 طالبًا بالشعب الثلاث.