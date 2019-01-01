تشكيلة ريال مدريد وبايرن ميونيخ المتوقعة في كأس الابطال الدولية
السبت 20/يوليه/2019 - 06:54 م
وكالاتطباعة
يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة غريمه بايرن ميونيخ الألماني غداً ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.
وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن التشكيلة المتوقعة للنادي الملكي والنادي البافاري في الجولة الاولى من البطولة الودية.
وضمت التشكيلة المتوقعة للميرينغي كل من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: داني كارفاخال ، رافاييل فاران ، سيرجيو راموس ، مارسيلو.
الوسط: لوكا مودريتش ، توني كروس ، إيسكو.
الهجوم: فينيسيوس جونيور ، كريم بنزيما ، إدين هازارد.
اما تشكيلة البافاري المتوقعة فضمت:
حراسة المرمى: مانويل نوير.
الدفاع: بنيامين بافارد ، جيروم بواتينغ ، خافي مارتينيز ، دافيد ألابا.
الوسط: غنابري ، توليسو ، تياغو ألكانتارا ، كينغسلي كومان.
الهجوم: توماس مولر ، روبرت ليفاندوفسكي.
وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن التشكيلة المتوقعة للنادي الملكي والنادي البافاري في الجولة الاولى من البطولة الودية.
وضمت التشكيلة المتوقعة للميرينغي كل من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: داني كارفاخال ، رافاييل فاران ، سيرجيو راموس ، مارسيلو.
الوسط: لوكا مودريتش ، توني كروس ، إيسكو.
الهجوم: فينيسيوس جونيور ، كريم بنزيما ، إدين هازارد.
اما تشكيلة البافاري المتوقعة فضمت:
حراسة المرمى: مانويل نوير.
الدفاع: بنيامين بافارد ، جيروم بواتينغ ، خافي مارتينيز ، دافيد ألابا.
الوسط: غنابري ، توليسو ، تياغو ألكانتارا ، كينغسلي كومان.
الهجوم: توماس مولر ، روبرت ليفاندوفسكي.