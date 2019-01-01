تشكيلة ريال مدريد وبايرن ميونيخ المتوقعة في كأس الابطال الدولية

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة غريمه ​بايرن​ ميونيخ الألماني غداً ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن ​التشكيلة المتوقعة​ للنادي الملكي والنادي البافاري في الجولة الاولى من البطولة الودية.



وضمت التشكيلة المتوقعة للميرينغي كل من:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.



الدفاع: داني كارفاخال ، رافاييل فاران ، سيرجيو راموس ، مارسيلو.



الوسط: لوكا مودريتش ، توني كروس ، إيسكو.



الهجوم: فينيسيوس جونيور ، كريم بنزيما ، إدين هازارد.



اما تشكيلة البافاري المتوقعة فضمت:



حراسة المرمى: مانويل نوير.



الدفاع: بنيامين بافارد ، جيروم بواتينغ ، خافي مارتينيز ، دافيد ألابا.



الوسط: غنابري ، توليسو ، تياغو ألكانتارا ، كينغسلي كومان.



الهجوم: توماس مولر ، روبرت ليفاندوفسكي.