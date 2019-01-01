رويس: اجتزنا اختبار ليفربول بنجاح

أعرب الدولي الألماني ​ماركو رويس​ مهاجم بوروسيا ​دورتموند​ عن اعتقاده بأن فريقه اجتاز اختبار ​ليفربول​ بعد تغلبه على الريدز 3-2 مساء الجمعة.



وقال رويس: "كان هذا اختبارًا بسبب فارق التوقيت والرحلات التي أجريناها. هذا شيء ذو طابع شخصي، لأنه يتطلب قوة الإرادة للقيام بذلك، لكننا تجاوزنا المهمة".



وأضاف: "الأمر صعب بالنسبة لطاقم التدريب وللاعبين، أنت بحاجة إلى وقت للتجديد، وهو ما لم يكن لدينا بسبب العديد من المواعيد الصحفية".