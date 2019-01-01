السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

مصر

"محلية البرلمان" تتفقد مدن غرب مطروح للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين

السبت 20/يوليه/2019 - 06:52 م
المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني
أ ش أ
طباعة
ads
قامت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم السبت يرافقها مجدي الغرابلي محافظ مطروح، بجولة ميدانية لمدينتي براني والنجيلة، غرب مطروح.

وتفقدت اللجنة قرية الزغيرات بالنجيلة، واستمعت إلى طلب الأهالي بمراجعة شبكة توصيل الكهرباء الهوائية وزيادة كميات المياه "بغراب" التوزيع، حيث وجه المحافظ، شركة الكهرباء بسرعة المراجعة والصيانة لشبكة الكهرباء مع دعم القرية بمولد كهرباء؛ حفاظا على استقرار التيار الكهربي، وكذلك فرش مسجد القرية وتطوير الملعب الخماسي، مضيفا أنه جار دراسة توسعة محطة التحلية بالنجيلة لاستيعاب الزيادة مع المشروعات القومية بالمدينة خاصة ميناء النجيلة الجديد.

كما تفقدت اللجنة مستشفى براني المركزي الجاري تطويره، واستمعت لمطالب الأهالي بسرعة الانتهاء من التجديدات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، وصدق المحافظ على صرف الدعم المادي اللازم بقيمة 30 مليون جنيه للإسراع في إنهاء أعمال تطوير المستشفى بعد توقفها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما تفقدت اللجنة مستشفى النجيلة المركزة والأقسام الطبية المختلفة، واستمعت إلى شرح حول قوة العمل بالمستشفى والأجهزة والمعدات الطبية، واطمأنت من المرضى بقسم الغسيل الكلوي حول عمل الأجهزة بشكل جيد، واستمعت للمواطنين ومدى الحاجة إلى زيادة الدعم في عدد الأطباء والتخصصات.

وتفقدت اللجنة - كذلك - محطة محولات الكهرباء بالكيلو 26 طريق السلوم، واستمعت اللجنة لشرح حول طاقة المحطة والقدرة الإنتاجية ومدى الاكتفاء، حيث أكد مهندسو المحطة على زيادة الطاقة الإنتاجية واستيعاب زيادة الأحمال بنسبة عالية، خاصة بعد استبدال المحول المحترق العام الماضي بمحول أعلى في الطاقة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يتحدث عن مستقبل جاريث بيل وخاميس

منذ يوم

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

منذ حوالي 16 ساعة

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

تشكيلة ريال مدريد وبايرن ميونيخ المتوقعة في كأس الابطال الدولية

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

ستوديو

وصلة رقص لرانيا يوسف وابنتيها بأحد المطاعم باليونان.. فيديو

هل يفوز مصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين بالتزكية ؟

قبلات إليسا وهيفاء وهبي تثير الجدل "فيديو"

حافظ أبو سعدة: قانون الجمعيات الأهلية جاء نتاج حوار مجتمعي واسع

ads

رياضة

ساري يحدد مركز رونالدو

سيمبيني يتوج بسباق 100 متر في الدوري الماسي

أحمد الحبيب ينضم لصفوف أبها

كوفاتش يمهد لبقاء بواتينج بإشادة استثنائية

الرئيس نيوز

موقع أمريكي: "حزب الله" بدأ استعداداته للحرب مع إسرائيل

لماذا علقت "الخطوط الجوية البريطانية" رحلاتها للقاهرة أسبوعا؟

"رياضة النواب": أمم أفريقيا بداية حقيقية للنهوض بالمنظومة.. وعودة الجماهير

مطروح تصدّر الكهرباء إلى ليبيا.. ووفد "النواب" يتفقد المحطة الرئيسية

منوعات

الآن رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2019 Tansik.Egypt.gov.eg

فيلم كارتون روسي ينال جائزة في مهرجان Animator الدولي

"جوجل" تطلق مجموعة جديدة من الأيقونات التعبيرية لـ"أندرويد كيو"

"إنستجرام" تحذر مستخدمى منصتها قبل حذف حساباتهم

كشكول

بوكليت الإجابة النموذجية لامتحان الأحياء لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

ننشر الإجابة النموذجية لامتحان "الإستاتيكا" لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

ناصر شحاته مديرا لجنوب الجيزة التعليمية بعد اعتذار المرشح السابق

فتح باب تسجيل رغبات القبول لطلاب تنسيق المرحلة الأولى

إسلام سياسي

حفتر يدعو شباب طرابلس للاشتراك في معركة تحريرها من الإرهابيين

الأرجنتين تدرج "حزب الله" على قائمة الإرهاب

داعشية بريطانية سابقة تحارب التطرف الإسلامي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
المزيد

الثقافة

"كلنا مصريون أبناء وطن واحد" بثقافة سوهاج

لقاء شعري متنوع بثقافة القليوبية

جاليري لمسات يستضيف فعاليات معرض محمد خان وراء الكاميرا

"سراديب نافوخي" على طاولة ورشة الزيتون الإثنين المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك