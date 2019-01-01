جولة إفريقية لرئيس مجلس النواب تشمل كينيا ورواندا

يتوجه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مساء اليوم السبت، على رأس وفد برلماني، إلى كينيا ضمن جولة إفريقية، تشمل أيضا رواندا، بناءً على دعوة من رئيسي برلماني كلا البلدين؛ وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.



ومن المقرر أن تتضمن الجولة - وفقا لبيان صادر عن مجلس النواب - لقاء رئيس المجلس والوفد المرافق له مع كبار المسئولين في كلا الدولتين، في ضوء العلاقات المصرية القوية معهما على المستويين الحكومي والبرلماني، والرغبة في العمل على تعزيزها لاسيما على المستوى البرلماني، ودعم سبل التعاون بين البرلمانات في البلدان الثلاثة.



وأضاف البيان أن الجولة الإفريقية - التي يقوم بها رئيس مجلس النواب - تأتي استكمالا لجولات سابقة زار خلالها كلا من تنزانيا وبوروندي وجيبوتي بهدف تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية المصرية في تعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية، خاصة على المستوى البرلماني، دعمًا لتوجه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.