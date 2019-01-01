شاهد.. لفتة طيبة من فيجولي خلال احتفالات الجزائر

خطف سفيان فيجولي، لاعب المنتخب الجزائري، الأضواء خلال احتفالات منتخب بلاده في شوارع العاصمة، اليوم السبت، بتتويج محاربي الصحراء، بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019.



وحصد منتخب الجزائر اللقب الثاني في تاريخه بالكان، بعدما فاز في المباراة النهائية على السنغال أمس الجمعة، بنتيجة (1-0)، والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.



وظهر فيجولي، خلال الاحتفالات بالكأس وسط الجماهير المحتشدة، في شوارع العاصمة، وهو يرفع العلم الفلسطيني واحتفل به رفقة العلم الجزائري.



يذكر أن لاعبو المنتخب الفلسطيني، كانو قد نشروا مقطع فيديو قبل نهائي "الكان" عبر مواقع التواصل الاجتماعي يساندون فيه الخضر أمام السنغال.



ويعتبر سفيان فيجولي، واحدًا من أبرز لاعبي الخضر، بفضل أدائه البطولي تقريبًا في جل مباريات الخضر خلال البطولة الإفريقية.



كما أن مساهمته الكبيرة في تتويج المنتخب الجزائري بالكأس الإفريقية الثانية زادت من أسهمه كثيرًا لدى المشجعين الجزائريين.

