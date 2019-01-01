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عالم

السعودية: نقل أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية إلى عمان

السبت 20/يوليه/2019 - 06:46 م
جريدة الدستور
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أعلنت السعودية اليوم السبت أنه تم نقل أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية جرى إجلاؤه قبالة اليمن إلى سلطنة عمان بعد تحسن حالته الصحية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن "الوزارة تلقت طلبا من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية في الرياض لنقله إلى سلطنة عمان، بعد تحسن حالته الصحية".

وقال مصدر مسؤول في الخارجية السعودية - بحسب البيان - إنه تم نقل المواطن الإيراني المذكور إلى سلطنة عمان بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته، موضحا أن "عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له ومن ثم نقله إلى سلطنة عمان الشقيقة بعد تحسن حالته الصحية، يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وانطلاقا من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة والقيام بدورها الإنساني دون تسييس، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن - في وقت سابق - عن إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز)، المتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري في جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى بلاغا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز)، التي تقع شمال غرب ميناء الحديدة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة.
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