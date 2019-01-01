ميلان يفكر في صفقة هولندية

ذكر تقرير صحفي أن نادي ميلان الإيطالي يستهدف تعزيز صفوفه بصفقة هولندية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ميلان يريد الحصول على خدمات الهولندي ممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون الفرنسي، هذا الصيف.



ويرى مسئولو ميلان أن ديباي البالغ من العمر 25 عامًا، سيقدم الإضافة المطلوبة للروسونيري على الصعيد الهجومي، حيث وضعه ماركو جيامباولو المدير الفني للفريق الإيطالي، على رأس أولوياته هذا الصيف.



وأشار الموقع إلى أن باولو مالديني المدير التقني لميلان، عقد اجتماعًا مع وكيل ديباي، لمعرفة مطالب اللاعب وناديه الفرنسي، من أجل حسم الصفقة.



وقدم ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد السابق، موسمًا مميزًا بقميص ليون، حيث شارك في 47 مباراة بجميع المسابقات وسجل 12 هدفًا وصنع 16 آخرين.