الجونة يخطط لمواجهة الزمالك بالبدلاء.. وإراحة المعارين

يتجه الجهاز الفنيلنادي الجونة للدفع بعدد من العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي خلال الموسم في التشكيل الذي يواجه الزمالك غدًا، الأحد، في الدوري الممتاز.



ويسعى الجهاز الفني للجونة للدفع بالعناصر التي لم تظهر بشكل أساسي طوال الموسم لمنحهم الفرصة لإظهار مستواهم أمام الصربي نيبوشا ميلوسيڤيتش المدير الفني الجديد للفريق.



فيما تتجه النية لإراحة بعض العناصر الأساسية وفي مقدمتهم المعارين من النادي الأهلي.