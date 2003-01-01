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عالم

كردستان العراق يعتقل شقيق نائبة تركية لاغتياله دبلوماسيًا

السبت 20/يوليه/2019 - 06:43 م
جريدة الدستور
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قالت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، إنها‭ ‬‬‬اعتقلت شقيق نائبة في البرلمان التركي لقتله دبلوماسيًا تركيًا في أربيل عاصمة الإقليم.

وقال جهاز الأمن المعروف باسم "الأسايش" في بيان "أعلن إقليم كردستان اليوم السبت اعتقال الرجل الذي خطط لاغتيال دبلوماسي تركي في مطعم بأربيل بعد أقل من أسبوع من الهجوم".

ولم يكشف الجهاز عن اسم المشتبه به لكنه قال "أشارت التقارير" إلى أن شقيقته نائبة كردية في البرلمان التركي.

وجاء في بيان أصدره جهاز أمني آخر في كردستان العراق، هو دائرة مكافحة الإرهاب أن المشتبه به يدعى مظلوم داغ.

وقال البيان "نسترعي انتباه المواطنين بأن المتهم مظلوم داغ الذي نُشرت صورته قبل يومين كمطلوب في صفحة مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، ألقي القبض عليه من قبل مديرية أسايش أربيل ومؤسسة مكافحة الإرهاب".

وأكد حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد في وقت لاحق أن الرجل الذي اعتقل شقيق ديرسم داغ وهي إحدى نائبات الحزب بالبرلمان.

وقال إنه يدين بشدة الهجوم على الدبلوماسي، وقال إن "استغلال هذاالهجوم كسبب لاستهداف إحدى نائباتنا من خلال اسم شقيقها استفزاز وأمر غير مقبول".

وقتل شخصان على الأقل، أحدهما: نائب القنصل التركي في الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء عندما أطلق مسلح النار على مطعم كان دبلوماسيون أتراك يتناولون طعام العشاء فيه، وقال مسئولان أمنيان كرديان وشاهد إن المهاجم فر في سيارة يقودها شريك له.

والعنف السياسي نادر في أربيل عاصمة إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق، والذي لم تمتد إليه الحرب الأهلية والصراعات الطائفية التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في عام 2003.

ووقع الهجوم بعد أسابيع من هجوم عسكري تركي جديد ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يتمركزون في شمال العراق إلى الشمال من أربيل ويسعون منذ عقود إلى استقلال جنوب شرق تركيا.

ويلقي الحزب الحاكم في كردستان العراق باللائمة على حزب العمال الكردستاني في حوادث أخرى متصلة بتركيا في شمال العراق بينها اقتحام موقع عسكري تركي الأسبوع الماضي.
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