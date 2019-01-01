البحرية الأمريكية تطالب السفن بتوخي الحذر في مضيق هرمز

طالبت الإدارة البحرية الأمريكية، اليوم، السفن التي تمر في مضيق هرمز بتوخي الحذر جراء التهديدات الإيرانية في مياه الخليج واستهدافها السفن العابرة.



وقالت الإدارة البحرية الأمريكية، أحد فروع قوات الولايات المتحدة المسلحة المسئولة عن العمليات البحرية الأمريكية، في بيان إن إيران تشكل تهديدا للشحن الأمريكي والعالمي في مياه الخليج العربي.



أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت في وقت سابق اليوم عن "خيبة أمله الشديدة" بسبب توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية.



وكانت الحكومة البريطانية أعربت عن "قلقها الشديد" بشأن احتجاز إيران "غير المقبول" لناقلة النفط.



وسبق أن احتجزت إيران ناقلة نفط بتهمة تهريب الوقود الإيراني، واحتجزت في وقت سابق اليوم ناقلة نفط جزائرية واصطحبتها لموانئها دون الكشف عن سبب الاحتجاز.