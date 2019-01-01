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رياضة

كونتي: لوكاكو قادر على تحسين إنتر ميلان

السبت 20/يوليه/2019 - 06:41 م
جريدة الدستور
وكالات
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حذر أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، فريقه من أنه بحاجة إلى المزيد من العمل في مختلف الجوانب، بعد الهزيمة (0-1) أمام مانشستر يونايتد في الكأس الدولية للأبطال.

وقال كونتي، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، "الإيجابيات التي رأيتها تتمثل في جهد وحماس اللاعبين، لكننا بحاجة لتطوير بعض الأمور الخاصة بالسيطرة على الكرة والضغط على الخصم".

وأضاف "اللاعبون يتمتعون بروح إيجابية كبيرة، هذا أمر مهم للغاية خلال فترة التحضير للموسم الجديد".

وتابع "نحن بحاجة إلى العمل على كل شيء، أمامنا فترة زمنية قصيرة للتعافي من مباراة مانشستر يونايتد، لسنا بحاجة فقط لخوض مباريات ودية، لكن يجب أن نتدرب لنفهم بشكل أفضل اللحظات المختلفة في المباريات".

وحول رغبته في ضم روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، أوضح "ليس من المناسب أن نتحدث عن لاعب الشياطين الحمر في هذه اللحظة. يجب أن نظهر الاحترام تجاه الخصم ولاعبي الإنتر".

وأتم "قلت بالأمس إن لوكاكو لاعب أحبه كثيرًا، لأنني أعتبره قادرًا على تحسين إنتر ميلان".
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