محاضرة حول سبل تطوير اللغة العربية لدى الدبلوماسيين البريطانيين

ألقى السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، محاضرة بالأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية البريطانية حول سبل تطوير اللغة العربية لدى الدبلوماسيين البريطانيين وكيفية تعظيم الاستفادة من تمكنهم منها في أداء مهامهم الدبلوماسية بالدول العربية.



واستعرض السفير المصري خلال المحاضرة ما تتميز به اللغة العربية من ثراء في المعاني والمفردات، لافتًا إلى الجوانب الثقافية المرتبطة باستخدام اللغة العربية والأساليب التي يمكن للدبلوماسيين البريطانيين اتباعها لتطوير قدراتهم اللغوية وممارسة العربية بإتقان.



وأشار إلى مساهمة الإلمام باللغات الأجنبية في التغلب على الحواجز الثقافية وأداء المهام الدبلوماسية بشكل أكثر فعالية.



وشهد اللقاء نقاشًا باللغة العربية بين السفير المصري والدبلوماسيين البريطانيين الدارسين الذين يستعد العديد منهم للعمل بالسفارات البريطانية المختلفة بالدول العربية.



كما شارك بالمحاضرة عبر الفيديو كونفرنس عدد من الدبلوماسيين البريطانيين المتحدثين للعربية والعاملين بالسفارات البريطانية حول العالم.