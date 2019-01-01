إيران ترفض طلب بريطانيا الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة

رفض وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اليوم السبت، طلب نظيره البريطاني جيرمي هانت الإفراج عن ناقلة النفط (ستينا إمبيرو) التي تحتجزها طهران في مضيق هرمز بزعم اختراقها المياه الإقليمية الإيرانية.



وأبلغ ظريف، بحسب وسائل إعلام، نظيره البريطاني أن قضية احتجاز ناقلة النفط (ستينا إمبيرو) يجب أن تخضع للإجراءات القانونية في بلاده.



كانت الخارجية البريطانية، استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لندن، ردًا على قيام طهران، باحتجاز ناقلة نفط بريطانية.



يذكر أن البحرية البريطانية، احتجزت الناقلة الإيرانية "جريس 1" في جبل طارق في الرابع من يوليو الجاري، بدعوى احتمالية تهريبها النفط إلى سوريا، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس الجمعة، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، بدعوى عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية.