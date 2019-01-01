"الحشد" يعلن اكتمال تطهير وتأمين نهر ديالى

أعلن الحشد الشعبي العراقى، اليوم السبت، اكتمال مرحلة التطهير والتأمين لنهر ديالى ضمن عملية إرادة النصر في مرحلتها الثانية.



وقال الحشد في بيان نشر على موقعه واطلعت عليه السومرية نيوز، إن "قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي اكملت مرحلة التأمين والتطهير لنهر ديالى".





وأضاف أن "هذا النهر يعتبر الخط الفاصل بين محافظة بغداد والطارمية والبساتين المجاورة بكثافة أشجارها المختلفة قد تم تطهيرها كذلك.